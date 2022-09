È stato tutto bello, film di Veltroni su Pablito

CALCIO

L'ARRIVO ALLA JUVE - Nato a Prato il 23 settembre del 1956, era cresciuto calcisticamente come ala in alcune squadre della sua città (Santa Lucia, Ambrosiana e Cattolica Virtus), quando nel 1972 arriva la Juventus. Aveva 16 anni. "Non è stato facile, i miei erano contrari. Scottati dall'esperienza di mio fratello, anche lui in bianconero e rispedito a casa dopo appena un anno. Mio padre consigliò al Cattolica di sparare una cifra alta per dissuadere i dirigenti juventini, ma non ci fu verso: per quattordici milioni e mezzo faccio la valigia".