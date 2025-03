Mentre la Macedonia del Nord piange le vittime (59) dell'incendio divampato nella discoteca Pulse di Kocani , anche il calcio macedone piange uno dei suoi protagonisti. Non ce l'ha fatta Andrej Lazarov , centrocampista 25enne di proprietà dello Shkupi , società con sede nella capitale Skopje. La storia del giovane eroe colpisce e fa commuovere: ha cercato di salvare più vite possibili dalle fiamme, ma non ce l'ha fatta. Ha riportato gravi ustioni oltre a un'intossicazione da fumo . Trasportato subito dopo in ospedale in codice rosso, il cuore di Lazarov ha smesso di battere poco dopo, come confermato dalla società macedone.

Il messaggio del club macedone: "Sei stato un eroe"

"Con profondo dolore e grande tristezza annunciamo che il nostro calciatore, Andrej Lazarov, è stato confermato tra le vittime del tragico incendio accaduto nella notte a Koçan. Da eroe Lazarov ha perso la vita cercando di aiutare gli altri a fuggire da un ambiente avvolto dal fuoco. È stato intossicato dal fumo mentre tentava di salvare vite umane, dimostrando coraggio e umanità fino all'ultimo momento. La sua azione eroica rimarrà sempre nella nostra memoria a testimonianza del suo nobile carattere e del suo grande cuore. Questa è una perdita enorme per il nostro club, i compagni di squadra e tutta la comunità calcistica. Le parole non bastano per descrivere il dolore che proviamo in questi momenti, in una delle più grandi tragedie della storia che ha attanagliato il nostro club. L'FC Shkupi esprime le sue più sincere condoglianze alla sua famiglia, ai parenti e a tutta la grande famiglia del nostro club. Adrej ha fatto parte dello Shkupi solo per sei mesi, ma il suo nome rimarrà sempre indelebile all'interno della nostra squadra. Il suo ricordo rimarrà sempre nei nostri cuori".