Daniel Pennac racconta Maradona: il documentario

"Non un film su Maradona o sul suo mito, ma sull'effetto Maradona sulle persone, quel legame viscerale incredibile, quasi una magia". Parole di Daniel Pennac che ricorda Diego in un documentario, in onda oggi in esclusiva su Sky Arte, a due anni dalla morte del campione

A 2 anni dalla scomparsa di quello che per molti è stato il più grande calciatore di tutti i tempi arriva su Sky Arte Daniel Pennac: Ho visto Maradona!, il documentario che racconta l’indagine creativa e surreale dello scrittore francese sull’impatto emotivo del mito Maradona nell’immaginario collettivo. In esclusiva su Sky Arte venerdì 25 novembre alle 21.15, in streaming solo su NOW e disponibile on demand, è un racconto unico e originale che segue il processo di creazione e messa in scena di uno spettacolo teatrale su un tema appassionante e popolare come Maradona e il suo mito. Il tutto a Napoli, palcoscenico e megafono del mito stesso.

Napoli palcoscenico e megafono del mito di Maradona leggi anche E' un Napoli da record: meglio degli anni di Diego Pennac racconta il Dio, il santo, l’icona, l’anti-eroe e il capro espiatorio, “San Diego” e l’ultimo dei Malaussène, unicamente attraverso l’impatto che il campione ha avuto sulla vita e sulle storie di persone comuni e maradoniani doc. Mentre costruisce lo spettacolo omonimo con la sua compagnia teatrale multietnica e girovaga, Pennac, meravigliato e innamorato della città di Napoli, ci regala un ritratto di Maradona inedito e appassionante. Un’opera che ibrida il linguaggio teatrale e quello cinematografico e che diventa anche un viaggio attraverso Napoli, città allo stesso tempo protagonista e oggetto del documentario, palcoscenico e megafono del mito stesso di Maradona.

Le testimonianze di Luciano Ferrara, Maurizio De Giovanni, Roberto Saviano Per comprendere a fondo il legame viscerale che ancora unisce il calciatore argentino alla città di Napoli, Pennac si affida a tre partenopei doc: Luciano Ferrara autore dell’immagine iconica di Diego che sale per la prima volta gli scalini dell’ex Stadio San Paolo il 5 luglio 1984; Maurizio De Giovanni, che si sofferma sul racconto di quando il Diez improvvisò un palleggio per poi scagliare la palla verso le tribune; e Roberto Saviano, testimone di quando i tifosi napoletani ammainarono le bandiere dell’Italia e cominciarono a sostenere Maradona durante Italia-Argentina dei Mondiali del ’90.

Appuntamento stasera alle 21.15 su Sky Arte DANIEL PENNAC: HO VISTO MARADONA! è una produzione Societat Sardina Toné Franché e Samarcanda Film con Effe TV - Feltrinelli Real Cinema e il contributo della Film Commission Regione Campania. In esclusiva venerdì 25 novembre su Sky Arte alle 21.15, in streaming solo su NOW e disponibile on demand. Prodotto da Ximo Solano per Societat Sardina Toné Franché, Leonardo Barrile e Francesco Favale per Samarcanda Film, Riccardo Chiattelli e Francesca Baiardi per Effe TV – Feltrinelli Real Cinema. Regia di Ximo Solano. Scritto da: Daniel Pennac, Clara Bauer, Pako Ioffredo, Ximo Solano.