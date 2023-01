La Polonia riparte da Fernando Santos . È lui il nuovo commissario tecnico polacco, scelto dalla PZPN per il post Michniewicz, esonerato al termine del Mondiale in Qatar. Una nuova esperienza per Santos che, dopo Grecia e Portogallo, siederà sulla panchina di un'altra nazionale. " È un grande onore per me - ha detto Santos nella conferenza di presentazione a Varsavia - La nazionale ha tanti giocatori di qualità, è tra le migliori al mondo. Continuare il mio lavoro in questo Paese è un onore".

"Non sono venuto qui per perdere, voglio vincere tutto"

Il primo obiettivo per la Polonia sarà la qualificazione a Euro 2024, poi quella al Mondiale 2026, ma Santos pensa già in grande: "Voglio vincere tutto, la mia ambizione è sempre questa - ha ammesso l'allenatore - Non sono venuto qui per perdere, non accetto la parola sconfitta. La federazione mi ha presentato un nuovo proetto ed è molto importante per me fare in Polonia quello che ho fatto in passato. Qui voglio lasciare un'eredità, qualcosa per il futuro". Oltre a guidare la nazionale, infatti, Fernando Santos aiuterà la federazione a sviluppare il programma delle formazioni giovanili.