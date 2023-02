Ligue 1 e Coppa di Germania, le partite su Sky

Oggi, mercoledì 1° febbraio, nella Casa dello Sport di Sky spazio al calcio estero, con un turno infrasettimanale di Ligue 1 e la Coppa di Germania, da seguire in diretta anche in streaming su NOW. In Francia sono in programma le gare della 21^ giornata e saranno due le partite in onda. La prima sarà la sfida tra il Nantes e l’Olympique Marsiglia, ore 19 diretta Sky Sport Football, e NOW, cui farà seguito, alle 21, quella tra Montpellier e Paris Saint Germain, ore 21, sempre su Sky Sport Football e NOW. Sarà, invece, Sky Sport Calcio il canale che trasmetterà l’incontro tra il Mainz e il Bayern Monaco, valido per gli ottavi di finale della DFB-Pokal, la Coppa di Germania. Diretta alle ore 20.45 anche su NOW.