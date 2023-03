Goal Deejay, alle 19 su Sky. Ospite Leo Gassmann

L’onda del Festival di Sanremo è ancora viva, perché a Goal Deejay- nella nuova puntata di questa sera -sarà ospite il cantante Leo Gassmann, figlio d’arte dell’attore Alessandro Gassmann e nipote del regista, attore e conduttore Vittorio Gassman ritenuto uno dei più grandi interpreti della commedia italiana. Leo ha solo 23 anni, ma viaggia già con l’esperienza di un veterano. Dopo la partecipazione a X-Factor nel 2018, dove si è classificato al quinto posto, ha partecipato a ben due Festival di Sanremo e pubblicato 2 album musicali. Il suo ultimo lavoro è “LA STRADA PER AGARTHA”, un “concept album” realizzato con gli amici di una vita e pieno di collaborazioni, che per Leo rappresentano una seconda famiglia. È tifosissimo dalla Roma, passione tramandata dal padre Alessandro con il quale ha un rapporto profondo e viscerale. L’appuntamento è per stasera alle 19.00 su Sky Sport Football, alle 19.30 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW.