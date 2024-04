L’allenatore della Roma presenta la sfida contro il Bayer Leverkusen: "Sarà una sfida difficilissima ma non fuori la nostra portata". Poi sulle condizioni di Smalling e Lukaku: "Si sono allenati e sembrava stessero bene. Vediamo quali risposte ci daranno". Paredes: "Parlo tantissimo con De Rossi, ho davvero un buon rapporto e sono veramente felice" LUKAKU E SMALLING IN GRUPPO: LE ULTIME PER IL BAYER

"Siamo emozionati e contenti di rivivere un’altra serata emozionante con i nostri tifosi. Sarà una sfida difficilissima ma non fuori la nostra portata". Daniele De Rossi suona la carica in vista della semifinale di andata di Europa League tra la sua Roma e il Bayer Leverkusen. "Dobbiamo essere sempre pimpanti. Ci sta che i giocatori possano essere meno brillanti: stiamo sempre rincorrendo per il quarto posto in classifica e questo ti toglie sempre le energie. Le squadre stanno facendo molto bene e il campionato è molto aperto per merito loro. La coppa è però un altro discorso: vincerà chi sarà più forte in queste due partite". L’obiettivo, ovviamente, sarà cercare di indirizzare la partita in vista del match di ritorno, nella speranza di avere a disposizione sia Smalling che Lukaku: "Si sono allenati e sembrava stessero bene – ha spiegato De Rossi. Vediamo quali risposte ci daranno e che sensazioni sentiranno in campo: se non ci saranno problemi potranno essere convocati".

"Leverkusen? I meriti vanno a Xabi Alonso" Per i giallorossi non sarà una sfida facile, considerando soprattutto i numeri del Leverkusen: nuovi campioni in Bundesliga con 0 sconfitte. "Da temere c’è la loro condizione mentale: una squadra che non perde mai si sente imbattibile, ma non lo fa non in maniera presuntuosa. Una squadra che ha attributi, cuore e giocatori di grande qualità. I grandi meriti vanno tutti a Xabi Alonso che è riuscito a trionfare in Germania e ad arrivare anche in semifinale di Europa League". E sul giocare in casa la sfida d’andata, De Rossi ha aggiunto: "Abbiamo eliminato il Brighton giocando la prima in casa e la seconda fuori. Penso che cambi poco, importanti saranno l’atteggiamento e il risultato della prima partita". approfondimento Il Bayer conserva l'imbattibilità

Paredes: "Sono felice. Ho un buon rapporto con De Rossi" Oltre De Rossi, anche Paredes ha voluto spiegare le sue sensazioni in vista del match di giovedì contro il Bayer: "Sono riposato. Abbiamo affrontato già altre sfide di Europa League e anche questa l'affronteremo alla stessa maniera. Tutto quello che ci dice il mister ci dà lo stimolo per fare sempre meglio per continuare a migliorare. Loro hanno tantissimi punti di forza, non perdono da tanto: sarà una partita molto difficile". Poi, sul suo rapporto con De Rossi: "Le parole del mister sono uno stimolo per continuare a lavorare. Parlo tantissimo con lui, ho davvero un buon rapporto e sono veramente felice".

