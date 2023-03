Secondo le prime ricostruzioni, l'auto di Sofian Kiyine (ex centrocampista in Serie A impegnato in Belgio al Leuven) viaggiava a velocità sostenuta e ha colpito una rotatoria venendo sbalzata a cinque metri d'altezza. Il mezzo ha sfondato la vetrata di un palazzetto dello sport, dove miracolosamente non erano più presenti dei bambini che avevano finito da poco l'allenamento. Il giocatore ha riportato fratture multiple, ma non è in pericolo di vita

VIDEO. L'INCIDENTE DI KIYINE