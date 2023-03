Nel video il terribile incidente automobilistico occorso al centrocampista belga Sofian Kiyine. L’ex di Venezia e Salernitana e Chievo, dopo aver colpito una rotonda a grande velocità, è decollato con la sua auto sfondando il muro di una palestra. Il suo attuale club (OH Leuven) ha fatto sapere che Kiyine non è in pericolo di vita e non sono rimaste coinvolte altre persone. L’incidente è avvenuto nei pressi di Liegi