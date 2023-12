Netto successo per i ragazzi di Guardiola che battono 3-0 i giapponesi e volano in finale, dove affronteranno il Fluminense (in programma venerdì alle 19). Apre le marcature l'autogol di Hoibraaten, poi nella ripresa arrivano i gol di Kovacic e Bernardo Silva che sanciscono la qualificazione

La cronaca

Tutto facile, almeno a parole, nel successo ottenuto dalla squadra di Guardiola in semifinale. Una partita dominata dall'inizio alla fine e nessun rischio dalle parti di Ederson, ma sono serviti i minuti di recupero del primo tempo per sbloccare la situazione prima che diventasse più ostica: il vantaggio è arrivato su un'autorete di Hoibraaten che si è allungato in area sul cross dalla destra, ma alle sue spalle non c'era nessuno e il tocco ha finito per beffare il suo portiere, decretando il momentaneo 1-0. Risultato che poi è stato consolidato dal City nel primo quarto d'ora nella ripresa, con due altri gol che hanno chiuso i giochi. Il raddoppio lo ha firmato Kovacic, finalizzando una corsa solitaria dopo essere stato imbeccato in profondità da uno straordinario assist con l'esterno di Walker. Al 59' Bernardo Silva ha siglato il definitivo 3-0, raccogliendo una respinta del portiere e battendolo sul suo palo complice anche una deviazione. Qualificazione ottenuta e appuntamento a venerdì per la finalissima.