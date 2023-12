Secondo una norma della competizione, i 23 giocatori inseriti in lista nella semifinale sono gli unici a cui è permesso giocare la finale. Oltre a loro due, out anche Doku. Guardiola aveva comunque confermato la loro assenza per infortunio

Niente finale del Mondiale per Club per Haaland, De Bruyne e Doku: lo dice una regola del torneo. Infatti, secondo una norma della competizione, soltanto ai 23 giocatori inseriti in lista nella semifinale è permesso partecipare alla finale. Essendo già stati esclusi nel match contro i giapponesi dell'Urawa , i tre non potranno dunque scendere in campo contro il Fluminense (con finalissima in programma venerdì alle 19). Ad ogni modo, le rispettive condizioni fisiche avrebbero reso improbabile un loro utilizzo.

Come stanno

De Bruyne è ormai out da agosto: si era operato dopo essere stato costretto a lasciare il campo contro il Burnley nella prima giornata di Premier, a causa di un infortunio alla gamba destra (ricaduta del problema avuto in finale di Champions League contro l'Inter). "Kevin ha iniziato ad allenarsi da poco, ma sono passati tre mesi quindi non potrà esserci, ma sta migliorando", aveva già detto Guardiola al sito ufficiale del club in vista della finale. Haaland ha invece saltato gli ultimi quattro match ufficiali del City: "Erling, invece non riesce ancora ad allenarsi" - aveva proseguito Pep parlando delle condizioni del bomber norvegese. Lo stesso Guardiola ha poi aggiunto che il viaggio in Arabia Saudita con la squadra al completo è stato un modo per compattare il gruppo e far trascorrere "più tempo insieme ai giocatori".