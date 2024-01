In tanti fuori dalla sede del Bayern Monaco per ricordare e rendere omaggio a "Kaiser Franz", scomparso luendì all'età di 78 anni. Possibili i funerali in forma privata e lo stadio ptrebbe prendere il suo nome ADDIO A BECKENBAUER, LEGGENDA DEL CALCIO MONDIALE

Neppure la temperatura di 8 gradi sotto lo zero ha fermato i tifosi del Bayern Monaco. Forse in meno del previsto a causa del freddo ma comunque in tanti sono andati, in processione spontanea, a rendere omaggio con sciarpe e fiori alla Säbener Strasse, la sede del Bayern Monaco, per celebrare il mito del loro eterno simbolo Franz Beckenbauer, scomparso all'età di 78 anni, e che con la maglia biancorossa vinse tutto, così come con la nazionale tedesca. Stessa cosa quando divenne tecnico: campione del mondo a Italia '90 (e vicecampione quattro anni prima), campione di Germania nel 1994 quando gli bastarono 14 partite, dopo essere subentrato a Erich Ribbeck, per riguadagnare terreno e vincere il titolo della Bundesliga.



La memoria di Beckenbauer, che si è spento domenica a Salisburgo e la cui morte è stata resa pubblica ieri, continua a ricevere messaggi di amore e stima da ogni parte del mondo, da Miami si è fatto sentire anche Lionel Messi, postando una foto in bianco e nero del Kaiser in azione, ai tempi in cui era "la luce del calcio tedesco", come tanti suoi connazionali loi hanno definito in queste ore. La data e il luogo dei funerali di questo mito del calcio non sono ancora stati comunicati, ma da domani gli abitanti di Monaco potranno recarsi al Municipio o alla Cancelleria bavarese, nel centro della città, dove saranno allestiti due libri di condoglianze per chi volesse firmare.

Tanti i mazzi di fiori lasciati nei pressi della sede del Bayern, mentre all'ingresso ce n'è uno insieme a una candela. Karl-Heinz Rummenigge, altra leggenda del Bayern, ha lanciato la proposta che i funerali vengano fatti nello stadio del club bavarese, o quello inaugurato nel 2006 ("che senza di lui non avrebbe mai visto la luce", ha tenuto a sottolineare 'Kalle') o l'altro, quello delle Olimpiadi del 1972, dove Kaiser Franz visse i suoi giorni di gloria vincendo ogni cosa con il Bayern e la Germania Ovest. Secondo la Bild, però, la volontà del 'Kaiser Franz' sarebbe stata quella di un funerale privato.

Per questo, l'ipotesi è che l'ultimo saluto sia ristretto a un piccolo gruppo di familiari e amici intimi, e a quel punto la cerimonia dello stadio di Monaco diventerebbe un omaggio di diverso tipo. Intanto per Berti Vogts, suo ex compagno di nazionale e avversario di tante sfide fra Bayern e Borussia Moenchengladbach, a Beckenbauer bisognerebbe intitolare la Coppa di Germania, proposta che la federazione tedesca sta già valutando. Prima delle partite dei campionati tedeschi di questo fine settimana verrà osservato un minuto di silenzio e tutti i giocatori indosseranno una fascia nera al braccio, mentre a Monaco, venerdì, quando il Bayern giocherà l'anticipo della 17^ giornata contro l'Hoffenheim, l'esterno dell'Allianz Arena, che ora potrebbe cambiare nome e chiamarsi 'Franz Beckenbauer Arena' perché a volte il cuore può più dello sponsor, sarà illuminata di nero con la scritta "Danke Franz" ("Grazie Franz"). Intanto, prima dell'inizio dell'allenamento di oggi, i giocatori del Bayern hanno posato con due maglie con il numero 5 di Beckenbauer, tra cui una originale indossata dallo stesso Beckenbauer il 26 giugno 1965 nello spareggio-promozione in Bundesliga tra Bayern e Tennis Borussia Berlino.