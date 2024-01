La morte del "Kaiser", leggendario difensore di Bayern Monaco, Amburgo e NY Cosmos, oltre che della Nazionale tedesca, ha scosso tutto il mondo. Dagli ex compagni di squadra ai giocatori per finire a club e rivali azzurri dell'indimenticabile semifinale di Messico '70 (Italia-Germania 4-3) in tanti hanno voluto lasciare un ricordo di Beckenbauer: ecco le reazioni.

Disponibile on demand la docu-serie "Italia '90 - Quattro settimane che hanno cambiato il mondo", Mondiale vinto da Beckenbauer come Ct della Germania