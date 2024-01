È morto Franz Beckenbauer a 78 anni: le reazioni in diretta

Due Mondiali, uno da giocatore (1974) e uno poi da Ct della Germania (1990), due Palloni d’Oro, vinti giocando da difensore, più tutta una serie di trofei con il suo club, il Bayer Monaco: 3 Coppe dei Campioni, una Intercontinentale, una Coppa delle Coppe, 5 campionati, 4 Coppe di Germania. Una leggenda non solo per il calcio tedesco, un simbolo del calcio mondiale per più di un decennio a cavallo tra fine Anni Sessanta e metà Anni Settanta. Basti pensare che ancora oggi, il suo nome, è il termine di paragone (inarrivabile) quando si parla di difensori capaci di fare la storia. Un nome da “Olimpo del calcio”, con Maradona, Pelé, Cruyff. Per molti, il più grande difensore della storia del calcio