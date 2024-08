Le parole dell'allenatore dopo il ko in Supercoppa: "Potevamo passare in vantaggio, dovevamo essere più cinici e più qualitativi. Il resto rimane senza dubbio una grande esperienza, ma le esperienze valgono di più quando vinci. Con Ancelotti grande rapporto"

"Ero abbastanza fiducioso di fare una buona gara e metterli in difficoltà. La partita è chiaramente cambiata dopo il loro gol, soprattutto il secondo che era evitabile. Alla fine hanno meritato senza dubbio la vittoria". E' l'analisi dopo il ko in Supercoppa di Giampiero Gasperini a Sky Sport. "Eravamo partiti bene - prosegue lui -, abbiamo avuto una grande occasione su quella super parata di Courtois su Pasalic, poi abbiamo avuto anche una chance molto importante per Lookman, che poteva tirare di sinistro con la porta aperta. In queste partite chi segna per primo ha grandi vantaggi, rimontare diventa difficile e ti esponi anche al contropiede avversario".