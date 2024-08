"Per quanto riguarda Koop, siamo molto affezionati a lui e ci dispiace che non sia qui a fare quello che ha sempre fatto. Se si può ricucire? Gli vogliamo molto bene, sappiamo cosa ci ha dato e cosa ha ricevuto. A volte, soprattutto a quest’età, si può incappare in qualche errore e questo è uno degli esempi. Ma resta un giocatore al quale siamo molto affezionati". Così Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta, a Sky Sport su Teun Koopmeiners. L’olandese è uno dei giocatori sotto i riflettori per la sua scelta di voler lasciare la Dea. Come si sa, infatti, sul giocatore c’è il forte interesse della Juventus. Per i bianconeri, però, c'è ancora da trovare I'intesa con l’Atalanta, considerando che il giocatore non è stato neanche convocato per la finale di Supercoppa contro il Real Madrid.

