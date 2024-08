Mbappé, Vinicius, Bellingham e Rodrygo, tutti insieme e tutti titolari contro l'Atalanta: "Sono giocatori di un talento superiore, ma per la stagione il gioco offensivo del Real deve ancora crescere". Dopo la vittoria per 2-0 sull'Atalanta in Supercoppa, Marchegiani analizza così il nuovo parco attaccanti a disposizione di Ancelotti. Nel video le sue parole

