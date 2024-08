Capocannoniere della Bundesliga nella stagione 2023-2024, Harry Kane ha vinto la Scarpa d’Oro. L’attaccante inglese del Bayern Monaco è stato premiato questa sera all’Allianz Arena. “Questo premio mi rende orgoglioso e mi ripaga di tutto l’impegno, di quello che si vede e quello che non si vede”, afferma, “Devo solo ringraziare il Bayern, i miei compagni, staff, tifosi, famiglia, chi ha reso possibile tutto questo. È un premio per tutti quanti, per l’impegno di tutti”. Si aggiunge ad un gruppo ristretto di leggende, tra cui Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo, Gerd Müller, Eusebio, ma la Scarpa d’Oro non era un obiettivo di Kane: “Non direi che era il mio sogno vincere questo premio. Il mio sogno vero era giocare a calcio al livello più alto possibile”, ammette, “Quindi, far parte di un gruppo con questi nomi, tra i giocatori più forti di sempre, è qualcosa di speciale”.

