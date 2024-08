Gol e spettacolo alla Volkswagen-Arena dove il Bayern Monaco vince in rimonta per 3-2 contro il Wolfsburg e risponde ai successi di Bayer e Dortmund all’esordio in Bundes. Sono i bavaresi a passare in vantaggio con Musiala al 20’ prima della doppietta di Majer tra il 47’ e il 55’. A ribaltarla sono però l’autorete di Kaminski al 65’ e poi il gol di Gnabry che regala i tre punti ai bavaresi con il gol del 3-2 all’82’. Dopo quello in Coppa, positivo anche il debutto in campionato per Kompany sulla panchina del Bayern