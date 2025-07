Da allenatore a proprietario (e presidente) dell'Ostiamare. Daniele De ha parlato in un'intervista a France Football dove ha spiegato il suo ruolo nel club che milita in Serie D e le ambizioni della società. "Qui tutti hanno il proprio ruolo. Alla Roma avevo molta pressione", ha raccontato l'ex centrocampista

Dopo una carriera intera alla Roma , con qualche parentesi tra Boca Juniors (sul campo) e Spal (in panchina), da calciatore e da allenatore, Daniele De Rossi è ripartito da dove tutto è cominciato: l' Ostiamare . L'ex centrocampista è proprietario e presidente della società che milita in Serie D ma che ha ambizioni e sogna in grande.

"Alla Roma tanta pressione. Io il presidente che avrei voluto"

In un'intervista a France Football, De Rossi ha raccontato i suoi sogni, le sue ambizioni ed anche il suo ruolo all'Ostiamare. Proprietario e presidente del club, che punta in alto. Ha detto: "Sono superstizioso, non voglio pensare troppo in anticipo, ma finora va bene. Cerco di essere il presidente che avrei voluto avere. Qui, tutti hanno il proprio ruolo. Alla Roma avevo molta pressione. Qui sento il calore umano, mi sento come a casa. È stata come una rinascita. Potevo respirare, prendere un po' le distanze. Ancora oggi, quando arrivo all'ultimo tratto di strada che porta al mare, mi trasformo. Quando ero piccolo, con mio padre passavamo davanti a un attico di fronte alla spiaggia. Gli dicevo che se un giorno fossi stato abbastanza ricco, l'avrei comprato. Dopo il divorzio, ci ho abitato un anno e mezzo. Il mio sogno è lasciare questo club cedendolo a mio figlio. Siamo molto fortunati con il vivaio dei giovani che abbiamo qui, vogliamo proporre loro il meglio. Fra cinque o dieci anni, puntiamo al top".