"L’esperienza con la Roma ha reso diverso il mio percorso da allenatore rispetto ad altri più abitudinari, io sono stato chiamato per affrontare una crisi e per calmare gli animi dei tifosi. Ho accettato questa cosa, l’ho sfruttata e non penso che ciò mi abbia penalizzato. Ho fatto sei mesi positivi, quando il percorso si è interrotto non sono stato fermo, ma ho riflettuto su quello che non era andato". Ospite speciale della trasmissione "Calciomercato - L'Originale" a Ostia, Daniele De Rossi non ha paura di ripercorrere il suo recente passato. "Non pensavo di essere richiamato in estate, la scelta di Gasperini è forte e positiva per la Roma e Roma. Forse un pensierino c'è stato prima dell'arrivo di Ranieri, anche perchè non avrei potuto allenare altre squadre in A per via delle regole che ci sono. Con i Friedkin l'ultimo saluto è stato molto positivo nonostante il dispiacere reciproco, per loro provo gratitudine e ne conservo un bel ricordo. Sogno di tornare alla Roma? Magari è successo talmente presto che potrebbe ricapitare, ma spero che Gasperini possa durare a lungo come all’Atalanta prendendosi le stesse soddisfazioni e che io invece possa conquistarle da qualche altra parte".