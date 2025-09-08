Esplora tutte le offerte Sky
Francia, Deschamps replica sul caso Dembélé e Doué: "Il Psg non è nostro avversario"

Non si è fatta attendere la risposta di Didier Deschamps al comunicato del Psg dopo gli infortuni di Dembélé e Doué in nazionale. Il commissario tecnico ha voluto chiarire la sua posizione in conferenza stampa: "L'Islanda è l'unico avversario" 

Il commissario tecnico della Francia Didier Deschamps ha voluto spegnere le polemiche esplose dopo gli infortuni di Ousmane Dembélé e Désiré Doué durante la vittoria contro l’Ucraina per le qualificazioni ai Mondiali 2026. La tensione si era creata dopo che i due giocatori del Psg si erano fermati durante il match disputato venerdì in Polonia. Dembélé dovrà rimanere fermo per 6-8 settimane, Doué per un mese. Una doppia tegola che ha spinto la dirigenza parigina a scrivere una lettera di protesta alla Federazione.

 

"Il Psg non è il nostro avversario, non lo è mai stato", ha dichiarato Deschamps in conferenza stampa, smorzando ogni polemica. Il Ct ha difeso il proprio staff medico: "Hanno fatto le cose in modo molto professionale, come si fa con tutti i giocatori, tenendo sempre conto dei desideri di ogni singolo atleta"”. Il tecnico ha poi allargato il discorso, riconoscendo che esistono "interessi divergenti" tra club e nazionale: "Anche se abbiamo interessi divergenti, e questo è normale, sono stato dall'altra parte della scrivania. Il nostro unico avversario è l'Islanda", ha concluso Deschamps, guardando già alla prossima sfida.

