Psg contro Federazione dopo stop Dembelè e Douè

Polemica in Francia fra il Psg e la Federazione per gli infortuni capitati in Nazionale a Dembelè e Douè. I due attaccanti, utilizzati nella sfida contro l'Ucraina, hanno accusato dei problemi muscolari che ne mettono a rischio i prossimi impegni compreso quello in Champions contro l'Atalanta. Il club ha chiesto che sia cambiato il protocollo di utilizzo dei calciatori in Nazionale. Il ct Deschamps ha replicato che i due non avevano problemi fisici

Un botta e risposta piccato e che non sembra destinato ad esaurirsi in tempi rapidi. Gli infortuni capitati a Ousmane Dembelè e a Desirè Douè, attaccanti del Psg, durante la sfida di qualificazione mondiale tra la Francia e l'Ucraina, hanno riacceso il dibattito fra le squadre di club e la Federazione riguardo l'utilizzo dei calciatori. Nell'immediato dopo partita il ct francese Didier Deschamps aveva già replicato alle accuse del Psg che avrebbe segnalato in anticipo le condizioni non perfette di Dembelè: "Se l'ho fatto scendere in campo è perché stava facendo bene, altrimenti non l'avrei mai rischiato. Inoltre si tratta dell'altra coscia rispetto a quella segnalata, anche se non ha sentito niente di così grave. Purtroppo per lui è successo, ma sarebbe potuto accadere a chiunque ed era di buon umore. Dal punto di vista medico non c'era alcun problema, io ho preso la mia decisione".