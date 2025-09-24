Esplora tutte le offerte Sky
Il Pallone d'Oro e la memoria

Marco Bucciantini

La vittoria di Dembélé e le conseguenti proteste catalane per quella mancata di Yamal mostrano che i premi non misurano il valore, ma la nostra ansia di certificarlo. Il vero campo di gioco è un altro: la memoria, unica forma di giustizia. La memoria, non i trofei, resta la vera matrice che stabilisce chi siamo e a chi saranno i campioni. Più dei premi, più delle cerimonie, più delle polemiche

