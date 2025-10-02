Dopo aver annunciato il suo addio al calcio a soli 32 anni, il difensore italiano ha ricevuto un omaggio da parte dei tifosi del Valencia al Mestalla, dive Piccini ha giocato per tre stagioni stringendo un rapporto speciale con il club e la tifoseria. Poi si è concesso in una lunga intervista esclsuiva nella quale ci ha raccontato le sue emozioni di quella serata e ha ripercorso una carriera intensa, passata per sei Nazioni, 4 lingue parlate, tanti infortuni, di cui uno molto grave, e tantissime esperienze