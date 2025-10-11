L'ex Ct, ospite del "Festival dello Sport" organizzato dalla "Gazzetta", ha parlato della Nazionale, di ieri e di oggi: "All'Europeo abbiamo fatto qualcosa di impossibile, ci sentivamo invincibili. Ho sperato di tornare per il post Spalletti. Gattuso mi piace, ai Mondiali ci andiamo". Poi confessa: "Ho voglia di tornare in panchina, anche in corsa: non sarebbe un problema. Finirò la carriera alla Samp"

Roberto Mancini torna a parlare, e lo fa dal palco del “Festival dello Sport” di Trento: dalla Nazionale al suo addio all’Inter, dagli attaccanti di oggi all’amore per la Sampdoria, ripercorrendo la sua carriera da giocatore prima e da allenatore poi. “La Nazionale è quello che tutti gli allenatori sognano di fare. È stata l’esperienza più bella, più importante. All’Europeo siamo riusciti a fare qualcosa di impossibile, di impensabile. Ci sentivamo invincibili? Sì, perché poi subentra qualcosa di importante. Perdemmo il record a San Siro contro la Spagna perché Bonucci si fece espellere. Quando inizi a fare bene e continui, subentra qualcosa di diverso”. E poi confessa: “Ho sperato di poter tornare in Nazionale per il post Spalletti, ma sapevo che era impossibile. Questa Nazionale sta migliorando, i giocatori stanno facendo esperienza. È una buona Nazionale. Sono felice per Gattuso: mi sta simpatico ed è nel posto più bello per fare l’allenatore. Ai Mondiali ci andiamo”.