Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
il breviario

Domenech arrestato, sconforto Franchi e... la Voma che perde

Alessandro Bonan

Nuova puntata della rubrica che ogni venerdì potete trovare solo su Insider. Nella quale, questa volta, si ricorda un episodio della vita di un allenatore certamente discusso, si discute dei problemi dello stadio di Firenze e si sottolinea con un gioco di parole un gioco che, almeno per il monento, la Roma di Gasperini sembra non aver ancora trovato

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ