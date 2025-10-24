Domenech arrestato, sconforto Franchi e... la Voma che perde

Nuova puntata della rubrica che ogni venerdì potete trovare solo su Insider. Nella quale, questa volta, si ricorda un episodio della vita di un allenatore certamente discusso, si discute dei problemi dello stadio di Firenze e si sottolinea con un gioco di parole un gioco che, almeno per il monento, la Roma di Gasperini sembra non aver ancora trovato
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky Sport Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi