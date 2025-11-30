Offerte Black Friday
Ajax-Groningen sospesa e mai ripresa: cosa è successo? Ricostruzione e quando si recupera

IN OLANDA fotogallery
9 foto

Ajax-Groningen interrotta al 5' per il lancio di fuochi d'artificio da parte del tifo di casa più caldo. L'omaggio per un tifoso scomparso è diventato uno show pirotecnico che ha impedito il gioco tra curva in fiamme, resti di petardi in campo e una coltre di fumo impossibile da sopportare. Squadre negli spogliatoi, partita ripresa dopo oltre 30' e poi sospesa definitivamente per un nuovo lancio. Fischi degli altri tifosi. Il club: "Scandaloso, ci scusiamo". La partita si giocherà martedì a porte chiuse

