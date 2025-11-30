Ajax-Groningen sospesa e mai ripresa: cosa è successo? Ricostruzione e quando si recupera
Ajax-Groningen interrotta al 5' per il lancio di fuochi d'artificio da parte del tifo di casa più caldo. L'omaggio per un tifoso scomparso è diventato uno show pirotecnico che ha impedito il gioco tra curva in fiamme, resti di petardi in campo e una coltre di fumo impossibile da sopportare. Squadre negli spogliatoi, partita ripresa dopo oltre 30' e poi sospesa definitivamente per un nuovo lancio. Fischi degli altri tifosi. Il club: "Scandaloso, ci scusiamo". La partita si giocherà martedì a porte chiuse
- Quando si suol dire... "atmosfera infuocata". Già al 5' di Ajax-Groningen, partita valida per la 14^ giornata di Eredivisie, i tifosi più caldi della squadra di casa hanno iniziato a lanciare fuochi d'artificio, petardi e razzi per omaggiare un tifoso recentemente scomparso
- La partita è stata subito sospesa dall'arbitro, con i giocatori andati immediatamente negli spogliatoi. Fischi piovuti dagli altri tifosi presenti, sia dell'Ajax che del Groningen. Un settore dello stadio sembrava praticamente incendiato, in campo son piovuti resti dei razzi che potevano mettere a rischio l'incolumità dei giocatori
- A peggiorare il tutto anche la coltre di fumo derivata dai fuochi: poca visibilità e aria irrespirabile, anche a causa della presenza del tetto
- Dopo mezz'ora abbondante, le squadre hanno provato a rientrare in campo per proseguire il match. Un nuovo lancio di fuochi d'artificio ha però indotto l'arbitro a sospendere definitivamente il match. A nulla sono valsi i tentativi dei giocatori di calmare i loro tifosi
- C'era già stato un episodio simile, in occasione di Ajax-Heerenveen dello scorso 1 novembre. In quel caso però la partita era stata portata a termine ed era finita 1-1
- Il club ha voluto prendere le distanze: "Episodio scandaloso. Ci scusiamo con tutti coloro che hanno subito le conseguenze di quanto avvenuto e per non essere riusciti a prevenirlo nonostante le perquisizioni prima del match e fuori dallo stadio"
- La partita, secondo quanto comunicato ufficialmente dall'Ajax, riprenderà dal 6' martedì 2 dicembre dalle 14.30. Il match si giocherà a porte chiuse