Chi lo ha conosciuto, lo ricorda oramai anziano ma ancora orgogliosamente attivo, sempre con la sua cassetta degli attrezzi in mano, impegnato a riparare le auto guaste ferme lungo i marciapiedi di Ostia. Perché è qui che Vassallo è tornato dopo una prima vita avventurosa, che gli ha regalato dapprima le stelle e poi la polvere della sua modesta officina, sfuggendo a morte certa e ricominciando da zero una seconda vita più semplice, onesta, ma senza paura