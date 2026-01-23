Schalke, Dzeko si allena davanti a 1200 tifosi. Maglia col numero 10 esaurita
Edin Dzeko ha svolto, nella giornata di venerdì 23 gennaio, il primo allenamento come nuovo giocatore dello Schalke 04. Ad attendere il bosniaco c'era una folla di circa 1200 persone, per selfie e autografi. Già esaurita la maglia numero 10 col nome dell'ex Roma, Inter e Fiorentina
- Dopo aver lasciato la Fiorentina per trasferirsi in Germania, allo Schalke 04 (attualmente primo in Zweite Bundesliga, seconda serie tedesca), Edin Dzeko si è allenato oggi, 23 gennaio, per la prima volta con i nuovi compagni
- Il bosniaco era atteso da una folto gruppo di tifosi: circa 1200 sostenitori dello Schalke si sono presentati al campo di allenamento della squadra tedesca per accogliere il nuovo bomber e per chiedergli selfie e autografi a volontà.
- L'euforia dei tifosi è testimoniata dall'esaurimento delle stampe personalizzate del bosniaco col numero 10 per le magliette, in meno di un giorno. Questo tifoso può vantarsi, per il momento, di possedere un vero e proprio cimelio.
- Non solo i tifosi hanno riservato un'accoglienza calorosa al nuovo giocatore: anche i compagni di squadra e lo staff tecnico salutano con affetto Dzeko prima di iniziare l'allenamento.