Edin Dzeko ha svolto, nella giornata di venerdì 23 gennaio, il primo allenamento come nuovo giocatore dello Schalke 04. Ad attendere il bosniaco c'era una folla di circa 1200 persone, per selfie e autografi. Già esaurita la maglia numero 10 col nome dell'ex Roma, Inter e Fiorentina

