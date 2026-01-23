 Dzeko allo Schalke 04: allenamento davanti a 1200 tifosi e maglia esaurita | Sky Sport
Schalke, Dzeko si allena davanti a 1200 tifosi. Maglia col numero 10 esaurita

Edin Dzeko ha svolto, nella giornata di venerdì 23 gennaio, il primo allenamento come nuovo giocatore dello Schalke 04. Ad attendere il bosniaco c'era una folla di circa 1200 persone, per selfie e autografi. Già esaurita la maglia numero 10 col nome dell'ex Roma, Inter e Fiorentina

CALCIOMERCATO, LE NEWS DI OGGI

