Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Vlahovic, fastidio al polpaccio in Juve-Genoa (mentre si scaldava per entrare)

juventus

Un fastidio al polpaccio per Dusan Vlahovic durante il riscaldamento tra primo e secondo tempo: è questo il motivo del rientro dell'attaccante bianconero negli spogliatoi e che gli ha impedito di entrare in campo nella ripresa. Vlahovic è tornato negli spogliatoi con una borsa del ghiaccio sulla gamba. Spalletti post match (su Vlahovic e Perin): "C'è preoccupazione, hanno sentito un indurimento muscolare, faremo le analisi per capire quanto tempo ci vorrà"

JUVENTUS-GENOA, LIVE - INFORTUNIO PERIN

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Calcio: altre notizie

La calciatrice iraniana trattiene le lacrime

VIDEO

In Australia è in corso la Coppa d’Asia femminile a cui partecipa anche la nazionale iraniana....

Dybala pronto per il Genoa, out Soulé e Hermoso

roma

Paulo Dybala sta bene e si candida a una maglia da titolare con il Genoa (match LIVE su Sky Sport...

Doveri sarà l'arbitro del derby Milan-Inter

Serie A

Baccini e Berti saranno gli assistenti. Marchetti quarto uomo, mentre al Var ci saranno Abisso e...

Palladino: "Bravi a rimontare, vogliamo la finale"

atalanta

L'allenatore dell'Atalanta analizza la sfida della semifinale di andata di Coppa Italia...

Sarri: "Dispiace, i tifosi ci avrebbero aiutato"

Coppa Italia

L'allenatore della Lazio commenta il pareggio contro l'Atalanta all'Olimpico: "Prestazione di...
Vai alla sezione

CALCIO: SCELTI PER TE