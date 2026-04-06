Un fastidio al polpaccio per Dusan Vlahovic durante il riscaldamento tra primo e secondo tempo: è questo il motivo del rientro dell'attaccante bianconero negli spogliatoi e che gli ha impedito di entrare in campo nella ripresa. Vlahovic è tornato negli spogliatoi con una borsa del ghiaccio sulla gamba. Spalletti post match (su Vlahovic e Perin): "C'è preoccupazione, hanno sentito un indurimento muscolare, faremo le analisi per capire quanto tempo ci vorrà"

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