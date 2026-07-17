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Mondiali 2026, le news di oggi in diretta: tutti gli aggiornamenti

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-2 alla finale del Mondiale tra Spagna e Argentina. Manca sempre meno all'atto conclusivo dell'edizione del 2026, che vedrà anche la finale 3°/4° posto tra Francia e Inghiltera per delineare il podio della competizione. Le ultime dai campi e le notizie in giro per il mondo: tutti gli aggiornamenti in diretta

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Mondiale 2026, tutto quello che devi sapere

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Gli allenatori con più vittorie nella storia dei Mondiali: Scaloni è 5°

In vetta alla classifica resta Didier Deschamps, diventato il tecnico con il maggior numero di successi nel torneo. Tra i primi venti allenatori più vincenti di sempre ai Mondiali trovano spazio anche due italiani

Scaloni è il 5° allenatore più vincente nella storia dei Mondiali

Scaloni è il 5° allenatore più vincente nella storia dei Mondiali

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Nessun Ct straniero ha mai vinto un Mondiale

La "maledizione" dei Ct stranieri ai Mondiali continua. Con la sconfitta dell'Inghilterra di Tuchel, infatti, neanche in questa edizione della Coppa del Mondo vincerà un Commissario Tecnico straniero, come in tutte e 22 le edizioni precedenti

L'Inghilterra di Tuchel eliminata: la 'maledizione' del ct straniero ai Mondiali continua

L'Inghilterra di Tuchel eliminata: la 'maledizione' del ct straniero ai Mondiali continua

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Scaloni e de la Fuente in finale al Mondiale 2026: erano allievo e maestro nel 2017

Non si sfideranno soltanto Spagna e Argentina ma anche Luis de la Fuente e Lionel Scaloni, legati da un rapporto nato nel 2017 quando il Ct della Roja era docente al corso allenatori di Las Rozas e l'argentino, appena ritiratosi dal calcio giocato, sedeva tra i banchi

Ora in finale Mondiale, ma sai che De la Fuente era il maestro di Scaloni nel 2017?

Ora in finale Mondiale, ma sai che De la Fuente era il maestro di Scaloni nel 2017?

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Tuchel vuole restare fino a Euro2028

Non intende lasciare l'incarico da Ct dell'Inghilterra Thomas Tuchel nonostante le numerose critiche ricevute dopo la sconfitta della sua squadra contro l'Argentina. Incalzato dalle domande dei giornalisti risponde: "Non c'è molto da guardare in avanti, la Coppa del Mondo non è ancora finita, resta una gara da giocare e andremo avanti con il contratto fino a Euro 2028"

Inghilterra, le dichiarazioni di Tuchel sul futuro

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Tuchel: "Io via? Ho un contratto fino a Euro 2028"

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Non intende lasciare l'incarico da Ct dell'Inghilterra Thomas Tuchel nonostante le numerose...

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