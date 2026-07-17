-2 alla finale del Mondiale tra Spagna e Argentina. Manca sempre meno all'atto conclusivo dell'edizione del 2026, che vedrà anche la finale 3°/4° posto tra Francia e Inghiltera per delineare il podio della competizione. Le ultime dai campi e le notizie in giro per il mondo: tutti gli aggiornamenti in diretta
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Mondiale 2026, tutto quello che devi sapere
- Come sono arrivate in finale Spagna e Argentina
- Le previsioni Opta sulla vincente del Mondiale
- Quanto incassano i club di Serie A dal Mondiale
- La storia del bagnetto di Messi a Yamal bambino
- L'età degli spagnoli al primo Mondiale di Messi
- Quando de la Fuente era maestro di Scaloni
- Chi ha disputato più finali ai Mondiali?
- La classifica dei marcatori
- Il rendimento dei 66 giocatori di Serie A
- Mondiali, tutti gli MVP
Gli allenatori con più vittorie nella storia dei Mondiali: Scaloni è 5°
In vetta alla classifica resta Didier Deschamps, diventato il tecnico con il maggior numero di successi nel torneo. Tra i primi venti allenatori più vincenti di sempre ai Mondiali trovano spazio anche due italiani
Scaloni è il 5° allenatore più vincente nella storia dei MondialiVai al contenuto
Nessun Ct straniero ha mai vinto un Mondiale
La "maledizione" dei Ct stranieri ai Mondiali continua. Con la sconfitta dell'Inghilterra di Tuchel, infatti, neanche in questa edizione della Coppa del Mondo vincerà un Commissario Tecnico straniero, come in tutte e 22 le edizioni precedenti
L'Inghilterra di Tuchel eliminata: la 'maledizione' del ct straniero ai Mondiali continuaVai al contenuto
Scaloni e de la Fuente in finale al Mondiale 2026: erano allievo e maestro nel 2017
Non si sfideranno soltanto Spagna e Argentina ma anche Luis de la Fuente e Lionel Scaloni, legati da un rapporto nato nel 2017 quando il Ct della Roja era docente al corso allenatori di Las Rozas e l'argentino, appena ritiratosi dal calcio giocato, sedeva tra i banchi
Ora in finale Mondiale, ma sai che De la Fuente era il maestro di Scaloni nel 2017?Vai al contenuto
Tuchel vuole restare fino a Euro2028
Non intende lasciare l'incarico da Ct dell'Inghilterra Thomas Tuchel nonostante le numerose critiche ricevute dopo la sconfitta della sua squadra contro l'Argentina. Incalzato dalle domande dei giornalisti risponde: "Non c'è molto da guardare in avanti, la Coppa del Mondo non è ancora finita, resta una gara da giocare e andremo avanti con il contratto fino a Euro 2028"