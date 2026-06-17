Eric Roy è morto a 58 anni: da allenatore portò il Brest in Champions

Lutto nel calcio francese: a 58 anni è morto Eric Roy. L'allenatore del Brest era malato di cancro al pancreas ma nonostante questo è rimasto sulla panchina della squadra francese nel corso di tutto l'anno. Sotto la sua guida il Brest ha terminato la stagione 2023/24 al terzo posto, conquistando così la qualificazione in Champions League

A 58 anni è morto Eric Roy, allenatore del Brest malato da tempo di cancro al pancreas. Nonostante questo, il tecnico è rimasto in panchina nel corso di tutto l'anno, dimostrando una forza d'animo fuori dal comune. Roy è entrato nella storia del club francese nella stagione 2023/24, quando ha guidato la squadra a uno storico terzo posto in classifica che è valso la qualificazione in Champions League. La Ligue 1 ha voluto comunicare tutto il proprio cordoglio con un breve e toccante messaggio pubblicato sui social: "Figura emblematica del calcio francese, Eric Roy ci ha lasciati. La Ligue 1 porge le più sentite condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari".