Brasile, squalifica storica: Victor Gabriel fuori finché l'avversario non guariscema dai!
Il difensore dell'Internacional, dopo il rosso rimediato contro il Cruzeiro e la frattura della tibia provocata a Gabriel Pec, è stato squalificato fino a quando l'avversario non potrà tornare ad allenarsi (fino a un massimo di 180 giorni di assenza)
Una squalifica che passerà alla storia. È accaduto in Brasile, dove il difensore dell'Internacional de Porto Alegre, Victor Gabriel, è stato squalificato finchè l'avversario al quale ha provocato un infortunio con un fallo di gioco non potrà tornare ad allenarsi. Il centrale classe 2004, infatti, era stato espulso lo scorso 22 luglio dopo un duro intervento in scivolata ai danni di Gabriel Pec, attaccante del Cruzeiro: partita persa per 2-1 e frattura della tibia sinistra rimediata al centravanti, con un periodo di stop previsto di circa 4 mesi. Ora è arrivata la sanzione ai sensi dell'articolo 254 del Codice di Giustizia Sportiva brasiliano (squalifica da 1 a 6 partite), con tanto di aggravante secondo il paragrafo 3 dello stesso articolo che prevede, in caso di gravi falli che provocano l'assenza dai campi per chi si infortuna, una sospensione dell'autore del fallo fino a quando l'avversario non riprenderà ad allenarsi, nel rispetto di un periodo massimo di 180 giorni.
"Chiedo scusa, sono sempre stato un giocatore corretto"
Il difensore dell'Internacional potrà fare appello contro la squalifica, ma intanto si è scusato con Pec e davanti al Tribunale Superiore di Giustizia Sportiva, ribadendo la non intenzionalità di far male all'avversario. "Ho passato notti insonni pregando per lui, chiedo scusa dal profondo del cuore a tutti al Cruzeiro", ha dichiarato Victor Gabriel che poi sui social ha aggiunto: "Nel corso della mia carriera sono sempre stato un giocatore corretto. Questa è stata la mia prima espulsione da professionista e lavorerò affinché non accada più".