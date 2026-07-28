Una squalifica che passerà alla storia. È accaduto in Brasile, dove il difensore dell'Internacional de Porto Alegre, Victor Gabriel , è stato squalificato finchè l'avversario al quale ha provocato un infortunio con un fallo di gioco non potrà tornare ad allenarsi . Il centrale classe 2004, infatti, era stato espulso lo scorso 22 luglio dopo un duro intervento in scivolata ai danni di Gabriel Pec, attaccante del Cruzeiro: partita persa per 2-1 e frattura della tibia sinistra rimediata al centravanti, con un periodo di stop previsto di circa 4 mesi. Ora è arrivata la sanzione ai sensi dell'articolo 254 del Codice di Giustizia Sportiva brasiliano (squalifica da 1 a 6 partite), con tanto di aggravante secondo il paragrafo 3 dello stesso articolo che prevede, in caso di gravi falli che provocano l'assenza dai campi per chi si infortuna, una sospensione dell'autore del fallo fino a quando l'avversario non riprenderà ad allenarsi, nel rispetto di un periodo massimo di 180 giorni .

"Chiedo scusa, sono sempre stato un giocatore corretto"

Il difensore dell'Internacional potrà fare appello contro la squalifica, ma intanto si è scusato con Pec e davanti al Tribunale Superiore di Giustizia Sportiva, ribadendo la non intenzionalità di far male all'avversario. "Ho passato notti insonni pregando per lui, chiedo scusa dal profondo del cuore a tutti al Cruzeiro", ha dichiarato Victor Gabriel che poi sui social ha aggiunto: "Nel corso della mia carriera sono sempre stato un giocatore corretto. Questa è stata la mia prima espulsione da professionista e lavorerò affinché non accada più".