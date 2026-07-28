Roberto Mancini torna alla guida della Nazionale. A poche settimane dall'intervista concessa a Sky Sport, nello speciale de "L'Uomo della Domenica" con Giorgio Porrà al Festival della Serie A, tornano d'attualità alcune delle parole sull'esperienza in Azzurro: "La vittoria dell'Europeo è qualcosa di straordinario. La metto sopra a tutte le altre". E sugli errori commessi: "Ho preso delle decisioni sbagliate. A volte si fanno degli errori pensando di essere sempre nel giusto"

Roberto Mancini torna sulla panchina dell'Italia . Per lui sarà la seconda esperienza da ct, dopo il primo ciclo culminato con la vittoria dell'Europeo a Wembley e terminato nell'agosto del 2023. Poche settimane fa, ai microfoni di Sky Sport nello speciale de "L'Uomo della Domenica" con Giorgio Porrà , Mancini era tornato sulla sua prima avventura in Azzurro: " Ogni vittoria è importante, ma la vittoria dell'Europeo è qualcosa di straordinario. La metto sopra a tutte le altre. 4 anni senza mai perdere, un record mondiale: 30 vittorie e 7 pareggi. Anche meglio del Brasile di Pelé e Argentina di Maradona"

"Quando uno sbaglia deve chiedere scusa"

Spazio anche a un bilancio delle esperienze successive. Alla domanda se negli ultimi anni avesse trovato quello che si immaginava, la risposta era stata netta: "No". E sulle proprie scelte aveva aggiunto: "Ho preso delle decisioni sbagliate. A volte si fanno degli errori pensando di essere sempre nel giusto". Poi il tema delle scuse, in relazione anche all'addio nel 2023 con la Nazionale: "Dovrei farlo con tante persone, spesso l'ho fatto, con tante persone. Quando uno sbaglia deve chiedere scusa, ma sbagliare capita a tutti e chiedere scusa è giusto".