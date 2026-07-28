Mancini Ct Nazionale, quando a Porrà diceva: "La vittoria dell'Europeo sopra le altre"video
Roberto Mancini torna alla guida della Nazionale. A poche settimane dall'intervista concessa a Sky Sport, nello speciale de "L'Uomo della Domenica" con Giorgio Porrà al Festival della Serie A, tornano d'attualità alcune delle parole sull'esperienza in Azzurro: "La vittoria dell'Europeo è qualcosa di straordinario. La metto sopra a tutte le altre". E sugli errori commessi: "Ho preso delle decisioni sbagliate. A volte si fanno degli errori pensando di essere sempre nel giusto"
Roberto Mancini torna sulla panchina dell'Italia. Per lui sarà la seconda esperienza da ct, dopo il primo ciclo culminato con la vittoria dell'Europeo a Wembley e terminato nell'agosto del 2023. Poche settimane fa, ai microfoni di Sky Sport nello speciale de "L'Uomo della Domenica" con Giorgio Porrà, Mancini era tornato sulla sua prima avventura in Azzurro: "Ogni vittoria è importante, ma la vittoria dell'Europeo è qualcosa di straordinario. La metto sopra a tutte le altre. 4 anni senza mai perdere, un record mondiale: 30 vittorie e 7 pareggi. Anche meglio del Brasile di Pelé e Argentina di Maradona"
"Quando uno sbaglia deve chiedere scusa"
Spazio anche a un bilancio delle esperienze successive. Alla domanda se negli ultimi anni avesse trovato quello che si immaginava, la risposta era stata netta: "No". E sulle proprie scelte aveva aggiunto: "Ho preso delle decisioni sbagliate. A volte si fanno degli errori pensando di essere sempre nel giusto". Poi il tema delle scuse, in relazione anche all'addio nel 2023 con la Nazionale: "Dovrei farlo con tante persone, spesso l'ho fatto, con tante persone. Quando uno sbaglia deve chiedere scusa, ma sbagliare capita a tutti e chiedere scusa è giusto".