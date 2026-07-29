Neymar conferma l'addio alla nazionale brasiliana dopo l'eliminazione del Brasile agli ottavi del Mondiale contro la Norvegia: "Il mio tempo con la Seleção è finito. Ho fatto la storia, ho dato il mio sangue e la mia vita per questa maglia". Il 34enne, miglior marcatore di sempre del Brasile, chiude così la sua esperienza internazionale dopo 16 anni

Neymar non giocherà più con il Brasile. L'attaccante del Santos ha confermato la decisione dopo il Mondiale 2026, chiuso dalla Seleção agli ottavi contro la Norvegia. Entrato dalla panchina, aveva segnato su rigore nel finale prima di lasciare il campo in lacrime. "Il mio tempo con la nazionale è finito. Ho fatto la storia, sono stato molto felice, ho dato il mio sangue, la mia vita, ho sempre lottato per la maglia gialla, ma ora non voglio più continuare", ha spiegato Neymar.