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Brasile, Neymar dice addio alla Nazionale: "Ho dato la mia vita ma ora è il passato"

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Neymar conferma l'addio alla nazionale brasiliana dopo l'eliminazione del Brasile agli ottavi del Mondiale contro la Norvegia: "Il mio tempo con la Seleção è finito. Ho fatto la storia, ho dato il mio sangue e la mia vita per questa maglia". Il 34enne, miglior marcatore di sempre del Brasile, chiude così la sua esperienza internazionale dopo 16 anni

VIDEO: NEYMAR REGALA LA MAGLIA A LEAO

Neymar non giocherà più con il Brasile. L'attaccante del Santos ha confermato la decisione dopo il Mondiale 2026, chiuso dalla Seleção agli ottavi contro la Norvegia. Entrato dalla panchina, aveva segnato su rigore nel finale prima di lasciare il campo in lacrime"Il mio tempo con la nazionale è finito. Ho fatto la storia, sono stato molto felice, ho dato il mio sangue, la mia vita, ho sempre lottato per la maglia gialla, ma ora non voglio più continuare", ha spiegato Neymar.

Neymar spegne le polemiche col Santos: la ricostruzione

Il brasiliano è tornato anche sulle recenti polemiche al Santos, smentendo di aver attaccato alcuni compagni più giovani dopo il pareggio con la Chapecoense: "È triste e fastidioso. Ho parlato dopo la partita, ho chiesto di fare meglio e ho detto che non potevamo permetterci di essere così superficiali. Da capitano ho tutto il diritto di dirlo".

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