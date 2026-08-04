 Funerali Franco Baresi a Milano, foto e chi c'è a Sant'Ambrogio | Sky Sport
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Funerale Franco Baresi: le foto dalla Basilica di Sant'Ambrogio in diretta

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Milano saluta Franco Baresi. Nella Basilica di Sant'Ambrogio l'ultimo omaggio allo storico capitano del Milan e della Nazionale, scomparso a 66 anni. Presenti Paolo Maldini, il proprietario rossonero Gerry Cardinale, il presidente Paolo Scaroni, numerosi rappresentanti del mondo del calcio e centinaia di tifosi

FUNERALI FRANCO BARESI IN DIRETTA

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