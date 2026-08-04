Funerale Franco Baresi: le foto dalla Basilica di Sant'Ambrogio in diretta
Milano saluta Franco Baresi. Nella Basilica di Sant'Ambrogio l'ultimo omaggio allo storico capitano del Milan e della Nazionale, scomparso a 66 anni. Presenti Paolo Maldini, il proprietario rossonero Gerry Cardinale, il presidente Paolo Scaroni, numerosi rappresentanti del mondo del calcio e centinaia di tifosi
- Centinaia di tifosi si sono radunati davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio per l'ultimo saluto a Franco Baresi. Tra cori, applausi e maglie storiche con il numero 6, sventola anche la bandiera della Curva Sud dedicata al Capitano.
- La Curva Sud ha esposto davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio un grande striscione per Franco Baresi: "Leggenda immortale, inimitabile bandiera che non smetterà mai di sventolare. Ciao Capitano".
- Ovazione per Paolo Maldini al suo arrivo alla Basilica di Sant'Ambrogio: applausi e cori dei tifosi presenti per l'ultimo saluto a Franco Baresi
- Arrivano alla Basilica di Sant'Ambrogio anche Marco Van Basten e Mauro Tassotti
- Giancarlo Antonioni
- Roberto Donadoni
- Billy Costacurta
- Daniele Massaro e Dejan Savićević