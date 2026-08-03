Premi Uefa 2026-2027, gli incassi minimi delle italiane: domina l'Inter. Le cifre
Quanto potranno incassare le sette italiane qualificate alle prossime coppe europee? Tra "fee" di partecipazione e "value pillar" è possibile indicare una “base minima”, destinata solo a crescere anche in base ai risultati. Un tesoretto garantito che, secondo i calcoli di Football Meets Data, per Inter e Roma si aggira sui 50 milioni di euro
- Inter, Napoli, Roma e Como in Champions League, Milan e Juventus in Europa League, Atalanta ai playoff di Conference League. Sono le sette squadre italiane qualificate alle prossime coppe europee che, come si sa, garantiscono anche un ritorno economico da non sottovalutare. Ma quanto vale il semplice fatto di partecipare? L’ha calcolato Football Meets Data partendo dall’ipotesi peggiore: solo sconfitte e ultimo posto nella fase campionato
- La Uefa garantisce infatti un premio minimo, un “bonus” legato alla semplice partecipazione alla League Phase: ognuno dei 36 club della Champions League riceverà 18,62 milioni di euro, 4,31 invece i milioni per ogni club dell'Europa League.
- E poi c’è il "value pillar", che accorpa market pool (il valore del mercato dei diritti televisivi), ranking quinquennale e ranking storico/decennale.
- 56,5 milioni di euro garantiti
- 49,4 milioni di euro garantiti
- 43,3 milioni di euro garantiti
- 28,3 milioni di euro garantiti
- 14,9 milioni di euro garantiti
- 14,2 milioni di euro garantiti
- 0,9 milioni di euro garantiti