Quanto potranno incassare le sette italiane qualificate alle prossime coppe europee? Tra "fee" di partecipazione e "value pillar" è possibile indicare una “base minima”, destinata solo a crescere anche in base ai risultati. Un tesoretto garantito che, secondo i calcoli di Football Meets Data, per Inter e Roma si aggira sui 50 milioni di euro

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