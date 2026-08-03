 Premi Uefa 2026 2027: incassi minimi delle italiane | Sky Sport
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Premi Uefa 2026-2027, gli incassi minimi delle italiane: domina l'Inter. Le cifre

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Quanto potranno incassare le sette italiane qualificate alle prossime coppe europee? Tra "fee" di partecipazione e "value pillar" è possibile indicare una “base minima”, destinata solo a crescere anche in base ai risultati. Un tesoretto garantito che, secondo i calcoli di Football Meets Data, per Inter e Roma si aggira sui 50 milioni di euro

QUALIFICATE ALLA CHAMPIONS - QUALIFICATE ALL'EUROPA LEAGUE

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