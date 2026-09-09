Brasile, i convocati di Ancelotti per Australia e India: torna Douglas Luiz
Carlo Ancelotti apre il ciclo verso i Mondiali 2030 con tante novità nei nomi per le prossime amichevoli e dando di fatto l'addio all'era Neymar. Convocati molti giovani del campionato brasiliano, presenti gli 'italiani' Wesley e Douglas Luiz (che torna due anni dopo l'ultima volta). I verdeoro saranno impegnati il 25 e 29 settembre contro l'Australia e il 3 ottobre contro l'India, in quella che sarà la prima sfida di sempre tra le due nazionali
INFINITO MODRIC, CONVOCATO DALLA CROAZIA PER LA NATIONS LEAGUE
- HUGO SOUZA (Corinthians)
- PEDRO MORISCO (Coritiba)
- OTAVIO (Cruzeiro)
- ARTHUR DIAS (Athletico Paranaense)
- DOUGLAS SANTOS (Zenit)
- GABRIEL (Arsenal)
- JAIR CUNHA (Nottingham Forest)
- MARQUINHOS (Paris Saint-Germain)
- MATHEUZINHO (Corinthians)
- MAURO JR. (Psv Eindhoven)
- VITOR REIS (Manchester City)
- WESLEY (Roma)
- ANDREY SANTOS (Manchester United)
- BRENO BIDON (Corinthians)
- BRUNO GUIMARAES (Arsenal)
- DANILO SANTOS (Botafogo)
- DOUGLAS LUIZ (Juventus)
- GABRIEL BONTEMPO (Santos)
- ENDRICK (Real Madrid)
- ESTEVAO (Chelsea)
- JOAO PEDRO (Chelsea)
- PEDRO (Flamengo)
- RAPHINHA (Barcellona)
- RAYAN (Bournemouth)
- SAMUEL LINO (Flamengo)
- VINICIUS JR. (Real Madrid)