 Brasile, convocati Ancelotti per Australia e India e decisione su Douglas Luiz | Sky Sport
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Brasile, i convocati di Ancelotti per Australia e India: torna Douglas Luiz

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©IPA/Fotogramma

Carlo Ancelotti apre il ciclo verso i Mondiali 2030 con tante novità nei nomi per le prossime amichevoli e dando di fatto l'addio all'era Neymar. Convocati molti giovani del campionato brasiliano, presenti gli 'italiani' Wesley e Douglas Luiz (che torna due anni dopo l'ultima volta). I verdeoro saranno impegnati il 25 e 29 settembre contro l'Australia e il 3 ottobre contro l'India, in quella che sarà la prima sfida di sempre tra le due nazionali

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