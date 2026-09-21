Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
il commento

Il calcio senza calcoli della Roma di Gasperini

Paolo Assogna

È vero che l'intensità a fine partita si paga e i cali sono fisiologici, ma se ci si chiede se ne valga la pena, la risposta è: ‘sì’, senza alcun dubbio. Questa Roma a trazione europea è un trampolino perfetto per il nostro campionato e per rilanciare il movimento del calcio italiano

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ