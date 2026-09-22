Tra i giocatori convocati da Mancini in Nazionale ci sono anche Zoma, Doumbia e Pessina, tutti cresciuti nel settore giovanile dell'AlbinoLeffe. “Ne siamo felici e non è un caso”, spiega Marco Malenchini, responsabile del settore giovanile dei lombardi. “Il nostro modello tra oratorio e campi di provincia che va oltre l'integrazione”