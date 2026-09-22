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I due compleanni da Fenomeno del nostro Ronnie

Giuseppe Bergomi

Il 22 settembre Ronaldo compie 50 anni, anche se resta il dubbio su quando fargli gli auguri: nemmeno il gruppo Whatsapp di ex giocatori aiuta, ma lui festeggia due volte. E quello che abbiamo visto in allenamento più ancora che in campo resta per sempre inimitabile

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