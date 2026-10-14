Dopo la partita vinta contro l'Inter, Tresoldi è intervenuto su Sky Sport è ovviamente ha parlato del tema Nazionale: "Quella è un'altra roba grande, un qualcosa di cui si sono dette tante cose, alcune magari non vere. Io so quello che ho detto, sono contento del percorso che sto facendo con la Germania e poi vedremo. Gioco con il Bruges nel campionato belga, ci sono tanti attaccanti sia in Germania che in Italia che hanno già dimostrato tanto e sono molto più forti di me, spero che dopo stasera avrò più convinzione nei miei mezzi. Ho parlato con la gente con cui dovevo parlare, Klopp, Mancini, le federazioni tedesca e italiana: ho spiegato come la vedo io, loro hanno capito, quindi vediamo. Mi diverto anche con l'U21 tedesca, c'è un Europeo che vogliamo vincere, due anni fa abbiamo perso in finale. Mio padre ha vinto l'Europeo U21 con l'Italia, è un obiettivo che ho, un trofeo che vorrei vincere. Poi si vedrà come andrà".

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