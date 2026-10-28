Dai rifiuti al campo da calcio: così Quei Bravi Ragazzi cambiano la periferia romana
Le porte sono pneumatici recuperati dalle discariche, il terreno è sterrato e il Var lo fanno i ragazzi a bordo campo. Ma al 'Campetto di Mario', a Cacciarella (periferia nord di Roma), c'è molto più di una partita: c'è un gruppo di giovani tra gli 11 e i 23 anni che ha scelto di rimboccarsi le maniche per dare vita al proprio quartiere. Con il calcio come collante e nuovi progetti sportivi e culturali all'orizzonte, 'Quei Bravi Ragazzi' vogliono dimostrare che il cambiamento può cominciare dal basso
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