Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
la storia

Dai rifiuti al campo da calcio: così Quei Bravi Ragazzi cambiano la periferia romana

Alessandro Crisafulli

Alessandro Crisafulli

Le porte sono pneumatici recuperati dalle discariche, il terreno è sterrato e il Var lo fanno i ragazzi a bordo campo. Ma al 'Campetto di Mario', a Cacciarella (periferia nord di Roma), c'è molto più di una partita: c'è un gruppo di giovani tra gli 11 e i 23 anni che ha scelto di rimboccarsi le maniche per dare vita al proprio quartiere. Con il calcio come collante e nuovi progetti sportivi e culturali all'orizzonte, 'Quei Bravi Ragazzi' vogliono dimostrare che il cambiamento può cominciare dal basso

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ