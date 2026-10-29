Sermonti: "Questa Juve mi fa soffrire, ma per tornare a vincere serve pazienza"
Pietro Sermonti è uno dei protagonisti di 'Un tranquillo funerale di famiglia', il nuovo film di Massimiliano Bruno in uscita oggi, giovedì 29 ottobre, al cinema. L'attore romano è da sempre un grande tifoso della Juventus e deve il suo nome a un attaccante della storia bianconera. La sua intervista a Sky Sport Insider tra ricordi del passato, le difficoltà della Juve di oggi e qualche piccolo spoiler sul film
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