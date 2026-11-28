Messico, le linee del campo sono da rifare: pennello in mano e riga… stortissima. VIDEOma dai!
Il video della linea di fondo campo "fai da te" è diventato virale sui social: a causa delle fortissime piogge dei giorni precedenti, alcune righe del campo di casa del Leon erano da rifare. Ci ha pensato un addetto munito di secchio e pennello, con un risultato… rivedibile
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Al Nou Camp le linee del campo sono tutte storte. No, non quel Nou Camp, casa del Barcellona, ma al "Nou Camp di Leon", Messico, casa della squadra dell'omonima città che gioca nella prima divisione nazionale di calcio. La scena dell'addetto con secchio di vernice e pennello in mano è diventata rapidamente virale sul web. Impossibile non strappare un sorriso: manca la linea di fondo? La rifacciamo, ma il risultato sembra più quello di una pista di sabbia disegnata da un gruppo di bambini al mare. Tutta storta, ovviamente, vista la mancanza del classico strumento a motore che garantisce precisione e una riga dritta. Anzi, in tal senso siamo tutti solidali con "l'uomo del pennello" che ha fatto il possibile per risolvere il problema.
Cos'è successo
Sì, ma perché mancavano le linee sul campo del Leon? Tutta colpa delle fortissime piogge che si sono abbattute sulla regione prima della partita tra il Leon, appunto, e gli avversari del Cruz Azul. Tanto per darvi un'idea, qui sotto uno scatto della partita…
Linee storte e ko per 4-0
Il match in questione era valido per l'andata dei quarti di finale dei playoff del torneo di Apertura. Il campionato in Messico funziona così: le 18 partecipanti giocano due distinti gironi di sola andata, l'Apertura e il Clausura, al termine di ognuno di essi le prime otto si qualificano per i play-off, che si svolgono su tre turni ad eliminazione diretta (quarti, semifinali e finale) con gare di andata e ritorno che decretano i campioni dei due periodi. Ecco, l'andata dei quarti non è andata benissimo per il Leon, sconfitto in casa per 4-0 in una partita dove il suo stesso campo gli ha giocato brutti scherzi. Il ritorno è in programma il prossimo 30 novembre: quel giorno il Leon cercherà di spazzare via anche gli avversari, e non solo il nubifragio.