Il video della linea di fondo campo "fai da te" è diventato virale sui social: a causa delle fortissime piogge dei giorni precedenti, alcune righe del campo di casa del Leon erano da rifare. Ci ha pensato un addetto munito di secchio e pennello, con un risultato… rivedibile PUGNO DELL'ARBITRO AL PORTIERE E 7 ROSSI: MAXI RISSA IN BOLIVIA

Al Nou Camp le linee del campo sono tutte storte. No, non quel Nou Camp, casa del Barcellona, ma al "Nou Camp di Leon", Messico, casa della squadra dell'omonima città che gioca nella prima divisione nazionale di calcio. La scena dell'addetto con secchio di vernice e pennello in mano è diventata rapidamente virale sul web. Impossibile non strappare un sorriso: manca la linea di fondo? La rifacciamo, ma il risultato sembra più quello di una pista di sabbia disegnata da un gruppo di bambini al mare. Tutta storta, ovviamente, vista la mancanza del classico strumento a motore che garantisce precisione e una riga dritta. Anzi, in tal senso siamo tutti solidali con "l'uomo del pennello" che ha fatto il possibile per risolvere il problema.

Cos'è successo Sì, ma perché mancavano le linee sul campo del Leon? Tutta colpa delle fortissime piogge che si sono abbattute sulla regione prima della partita tra il Leon, appunto, e gli avversari del Cruz Azul. Tanto per darvi un'idea, qui sotto uno scatto della partita…

La fortissima pioggia su Leon-Cruz Azul