Che fosse una partita difficile lo sapevano un po’ tutti, dai giocatori al Direttore Sportivo, Alfio Pelliccioni: “Una squadra che gioca insieme da tanto tempo, pronta a vincere il campionato”. A Matelica poteva essere un pari, invece è stata una sconfitta. La prima per il Cesena formato Serie D, almeno in campionato. I bianconeri sono rientrati dalle Marche trasformando la rabbia in energia positiva. Come recita la frase scritta nello spogliatoio e ricordata anche dal Team Manager romagnolo, Alberto Santarelli: “Noi non perdiamo mai, o vinciamo, o impariamo”. Ecco, il Cesena deve “studiare da piccola” e calarsi nella nuova realtà. L’allenatore Angelini ha già la testa alla Sammaurese, il derby di domenica 30 settembre. Gli fa eco Biondini: “Dobbiamo ripartire subito”, e chiama a raccolta anche i tifosi. Alla ricerca dell’immediato riscatto, per cancellare, subito, la “distrazione” di Matelica.