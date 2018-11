La sua escalation è stata così rapida che sembra di ammirarlo sui campi da calcio da una vita. In molti, però, dimenticano che Kylian Mbappé ha solo 19 anni, un carattere ancora da forgiare e tante storie da vivere e raccontare in prima persona o come semplice spettatore. Quello del denaro, ad esempio, è un tema sempre di grande attualità e che riguarda da vicino anche l'attaccante del Psg. Appena un anno, infatti, i parigini hanno versato 180 milioni di euro al Monaco per il talentuoso classe '98, garantendo a lui - secondo quanto rivelato da Football Leaks -. 50 milioni in 5 anni e solo alcune delle clausole proposte dall'entourage del giocatore. "Non avrei mai pensato da bambino di poter valere tanto, ma io provengo da una famiglia modesta e per me queste sono cifre indecenti - ha spiegato il francese in un'intervista all'emittente televisiva RTS -. Il mondo del calcio e il mercato, però, funzionano così. E io non voglio rivoluzionare questo sistema, lo rispetto. Credo bisogna saper rimanere al proprio posto". Mbappé ha poi spiegato un lato del suo carattere, partendo da un consiglio per i giovani: "Bisogna mantenere sempre la mente sognante, non dare credito a chi dubita di te e non permettere a nessuno di dirti che qualcosa è impossibile. Credo, comunque, che bisogna conservare la nostra 'fanciullezza' ed essere un po' immaturi. Ho tanta autostima e penso sia anche naturale, ma nella vita di tutti i giorni bisogna avere umiltà. È il mezzo che ci fa diventare grandi". Cosa l'aspetta in futuro? "Voglio fare la storia rimanendo me stesso - ha concluso -. Non voglio essere la copia di altri calciatori".