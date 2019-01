Domenica non si gioca. Uno pit-stop che a Cesena preferivano non fare. “Eravamo in volata, peccato, questo rinvio non ci voleva proprio”. E’ il commento dell’attaccante Nicola Capellini che già stava pregustando il possibile settimo risultato utile consecutivo. Invece sarà un weekend di riposo in casa bianconera, per modo di dire, visto che ci sarà doppio allenamento. Intanto la Lega ha già definito la data del recupero della partita con l’Olympia Agnonese (seconda giornata di ritorno) che si disputerà mercoledì 30 gennaio con inizio alle 14.30.

La squadra allora ne approfitta per allenarsi, anche in piscina (mentre Biondini si prende gioco dell'infortunato Andreoli paragonando le sue cosce a due... cotechini) ma senza Ricciardo e Agliardi, entrambi finiti ko per l’influenza.

Avranno qualche giorno in più per riprendersi, anche in vista dell’importante scontro diretto. Mercoledì (ore 15, peccato...) arriva infatti al Manuzzi il Matelica: all’andata fu una sconfitta (il primo shock per il "nuovo" Cavalluccio) con i marchigiani a guardare il Cesena dall’alto per non poche giornate. Oggi la situazione si è ribaltata ed i bianconeri viaggiano a +7 punti, ma siamo appena all’inizio del girone di ritorno... Ha ragione l’allenatore. "Non abbiamo ancora vinto niente, il campionato è lungo”.