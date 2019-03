Una smorfia di dolore che tiene in ansia tutto l’ambiente bianconero. Cristiano Ronaldo è stato costretto ad uscire durante la sfida di qualificazione per gli Europei 2020 tra il suo Portogallo e la Serbia. La sua gara è durata soltanto mezz'ora, quando in uno scatto ha avvertito un dolore al bicipite femorale della coscia destra che gli ha fatto chiedere subito la sostituzione, con il commissario tecnico Fernando Santos che ha schierato Pizzi al suo posto. Resta ancora da capire l’entità dell’infortunio, nel frattempo lo staff medico della Juventus ha già avuto un primo contatto con i medici della nazionale portoghese per raccogliere le prime informazioni. Al momento si è parlato soltanto di un problema ai flessori della gamba destra. Le due squadre di medici si terranno comunque in contatto nelle prossime ore per seguire ogni sviluppo. Cristiano Ronaldo rientrerà a Torino nella giornata di domani, dove insieme alla società sarà deciso dove effettuare i controlli del caso.